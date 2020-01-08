Трое пострадавших в ДТП под Псковом белорусов остаются в больнице

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов, пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом, остаются в Псковской областной больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"На сегодня три белоруса в состоянии средней степени тяжести в Псковской областной больнице", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 30 декабря около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Первоначально в Псковскую областную больницу на консультацию были отправлены 13 взрослых, шести из них оказана амбулаторная помощь. Среди пострадавших было двое детей. Их направляли в детскую областную клиническую больницу.-0-

Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом По предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров.