17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое школьников пострадали в аварии в Минском районе - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

ДТП произошло днем 15 ноября. 49-летняя женщина на автомобиле Mercedes-Benz вблизи агрогородка Ждановичи Минского района наехала на трех восьмилетних школьников - двух мальчиков и девочку. Ребята переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии дети госпитализированы, девочка получила тяжкие телесные повреждения.

Следователи допросили водителя и свидетелей, назначили ряд экспертных исследований. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о данном дорожно-транспортном происшествии, с просьбой обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8 (017) 226-17-97, 8 (017) 327-73-10.-0-