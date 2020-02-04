Трое витебчан 9 лет занимались вымогательством и махинациями с недвижимостью

4 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Трое неработающих жителей Витебска на протяжении 9 лет занимались вымогательством и мошенничеством в сфере недвижимости, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчины (32, 43 и 48 лет) с мая 2010 года по июнь 2019-го под разными предлогами, в том числе с применением насилия, склоняли жителей из разных городов Витебской области к продаже своего жилья. Деньги от сделок с недвижимостью они присваивали. Всего установлено 8 фактов.

Так, в одном случае, чтобы склонить к продаже квартиры, потерпевшего избивали, вводили ему препараты. В другом - злоумышленники напоили мужчину, инсценировали убийство и изнасилование: в руку уснувшего вложили нож и уговорили еще двух человек разыграть целое представление. Измазанный в кетчупе мужчина имитировал убитого, а женщина - жертву изнасилования. Финалом стало появление "доброго милиционера", который за подписанную доверенность на продажу квартиры замял дело. Инсценировка для еще одного потерпевшего, завершившаяся потерей жилья, была связана с мнимым долгом в $20 тыс., который мошенники требовали вернуть. К 40-летнему жителю Витебска, имевшему большие задолженности по коммунальным платежам и алиментам, обвиняемые пришли, представившись сотрудниками милиции и отдела принудительного исполнения.

Еще четырем потерпевшим после продажи квартир злоумышленники обещали более дешевое жилье и разницу от сделок. Однако в каждом случае деньги полностью доставались фигурантам дела. Общий ущерб от их действий составил более Br182 тыс.

За вымогательство и мошенничество мужчины обвиняются по ст.208 и ст.209 УК. Обвиняемые заключены под стражу, на их имущество наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-