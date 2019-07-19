Трое жителей Берестовицкого района наловили раков на Br10 тыс.

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Незаконная ловля раков закончилась для троих жителей Берестовицкого района возбуждением уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Молодые люди в конце мая отдыхали у озера вблизи агрогородка Олекшицы. В какой-то момент нетрезвая компания стала ловить раков и выбрасывать на берег, хотя в Гродненской области в это время действовал запрет на их добычу.

Компания поймала 84 особи узкопалого рака. В отношении молодых людей было возбуждено уголовно дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных). Ущерб превысил Br10 тыс.

"Причиненный вред добровольно возмещен в ходе предварительного расследования. Согласно положениям ст.86 УК и ст.30 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси производство по уголовному делу в отношении обвиняемых было прекращено", - рассказали в службе информации прокуратуры.

Одновременно прокурор Берестовицкого района Алла Кузьма привлекла молодых людей к административной ответственности за незаконную добычу водных животных, назначив каждому в качестве взыскания штраф в 30 базовых величин (Br765).-0-