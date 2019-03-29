Трое жителей Брестской области похитили фрукты на $20 тыс.

29 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Трое жителей Брестской области в результате хитрой аферы похитили груши на $20 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Подельники, владевшие грузовиками, через специальный сайт грузоперевозчиков взяли крупный заказ от гомельской фирмы на доставку 19,2 т груш в Москву. В качестве пешки злоумышленники использовали ничего не подозревавшего водителя, нанятого на определенный срок. Мужчина пригнал фуру в Дубровенский район и принял груз на складе. Затем на специальной стоянке он должен был дождаться владельцев груза и получить от них сопроводительные документы. Именно на этом этапе аферисты рассчитались с ним, а дальше груз нелегально поехал совсем не по маршруту заказчика, а в Смоленск, где предприимчивые дельцы сбыли его местному предпринимателю за 700 тыс. российских рублей, значительно снизив стоимость фруктов.

Фото УВД Витебского облисполкома

Заявление о пропаже груза владельцы направили в Дубровенский РОВД, так как именно в этом районе происходила загрузка фруктов. Распутывая преступную схему, правоохранители установили причастность реальных злоумышленников, хотя те подготовились к преступлению, для чего установили левые номера на машины, использовали для переговоров симкарты, зарегистрированные на других лиц, подделали документацию на груз и договор аренды на автомашину.

Свою вину мужчины до последнего отрицали, утверждая, что сдавали машину в аренду и никакого отношения к краже не имеют. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК РБ. Как выяснилось, один из подозреваемых ранее уже был судим за разбойное нападение на водителя фуры. -0-