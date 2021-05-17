Трое жителей Брестской области приговорены к ограничению свободы за повреждение остановок

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о злостном хулиганстве в отношении трех молодых людей. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Как установлено во время судебного разбирательства, 18 сентября 2020 года нетрезвые 22-летний молодой человек и его несовершеннолетний приятель в агрогородке Большие Радваничи повредили остановочный пункт общественного транспорта. Тем же вечером старший фигурант вместе с 20-летним парнем аэрозольной краской нанесли различные надписи на навесах остановок в Бресте. Причиненный обслуживающим организациям материальный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.

Суд Брестского района по ч.2 ст. 339 (хулиганство) УК приговорил 22-летнего молодого человека к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, его несовершеннолетнего приятеля - к полутора годам. Третий фигурант получил два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-