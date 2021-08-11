Трое жителей Чечерска подозреваются в разжигании социальной вражды

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За разжигание социальной вражды задержаны трое жителей Чечерска. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Оперативники областного управления ГУБОПиК и территориального отдела милиции вышли на 27-летнего рабочего частного предприятия, 28-летнего работника местного Дома культуры и 19-летнюю студентку одного из гомельских вузов. "6 июня этого года в различных общественных местах Чечерска они расклеили листовки с призывами к массовым беспорядкам, а также оказанию сопротивления сотрудникам милиции. Задержанные - сторонники леворадикальных анархистских взглядов", - уточняется в сообщении.

Как выяснилось, готовые листовки молодые люди скачивали с деструктивного интернет-ресурса анархистского толка, распечатывали дома. По месту проживания молодых людей изъята компьютерная и множительная техника.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов в рамках уголовного дела за разжигание социальной вражды и розни.-0-