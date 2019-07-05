Трое жителей Дзержинского района выбивали выдуманный долг у односельчанина

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинские следователи расследуют дело о вымогательстве с тремя обвиняемыми, среди которых и несовершеннолетний. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша под предлогом погашения надуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину. "Ночью они на авто приехали к дому парня. Заставили его залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали лопату и принудили выкопать яму. Потом засыпали парня песком и требовали передать им $600. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой", - рассказали в СК.

Фото Следственного комитета

Все трое обвиняемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК) находятся под стражей. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования.-0-