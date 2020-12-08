Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть мужчину из окна пятого этажа

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Установлено, что вечером 11 августа 2020 года мужчины 33, 38 и 43 лет зашли к своему знакомому, у которого находился 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на так называемый воровской общак, а получив отказ, начала избивать его. Во время потасовки лидчанину пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры", - рассказали в МВД.

Затем мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильный телефон.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством.

Сейчас фигуранты проверяются на причастность к совершению иных преступлений.-0-