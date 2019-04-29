Трое жителей Лунинца подозреваются в краже семян и ядохимикатов

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Лунинца задержаны по подозрению в совершении кражи крупной партии семян и ядохимикатов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением о краже в милицию обратился местный предприниматель. Из арендуемого им склада неизвестные похитили 197 л средств защиты растений различных наименований, 93 коробок семян свеклы и 38 коробок семян моркови на общую сумму свыше Br46 тыс. Складское помещение закрывалось на два навесных замка, но при этом не охранялось и не было оборудовано системой видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершили трое местных жителей. Организатором оказался ранее судимый мужчина 1960 года рождения, который подобрал для этого дела двух сообщников 1986 года рождения.

"Кража была тщательно спланирована: злоумышленники пользовались радиостанциями, а спиленные навесные замки выбросили в канаву, чтобы замести следы преступления. Похищенное вывезли в деревню и спрятали в сарае, однако продать украденное не успели благодаря оперативно проведенным разыскным мероприятиям", - отметил старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Владимир Николаев.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.-0-