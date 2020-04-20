20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Минской области задержаны по подозрению в обороте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОН УВД Миноблисполкома задержали в Молодечно 32-летнего горожанина, его 35-летнюю подругу и 24-летнего жителя Вилейки. Автомобиль под управлением последнего оперативники остановили на улице Великий Гостинец, когда направлялись к месту жительства местной пары. Все трое ранее работали в одной службе такси.

При проведении личного обыска в кармане куртки у фигурантки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Специалисты установили, что изъятое вещество - амфетамин массой 1,56 г. При разбирательстве молодечненцы пояснили, что наркотик компания приобрела через интернет-магазин для личного употребления. Закладку с дурманом забрали в лесном массиве в Минском районе. Действиям фигурантов следователи дадут правовую оценку.

Фото Молодечненского РОВД

Для безработного жителя Молодечно это уже не первый прецедент: в поле зрения сотрудников наркоконтроля мужчина попадал летом прошлого года. В криминальной биографии фигуранта есть также судимости за имущественные преступления. Его спутница в статусе подозреваемой по уголовному делу фигурирует впервые.-0-