Трое жителей Могилева приговорены к 3 и 3,5 года колонии за публичное оскорбление Президента

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Круглянского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех жителей Могилева - 46-летней женщины и двух мужчин - 33 и 37 лет, которым инкриминированы публичное оскорбление Президента, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также злостное хулиганство и пособничество в нем. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Судебное следствие по ходатайству государственного обвинителя проходило в закрытом режиме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Круглянского района постановил в отношении жителей Могилева обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.368, ч.2 ст.339, ч.6 ст.16 и ч.2 ст.339 Уголовного кодекса суд назначил обвиняемым по совокупности преступлений в качестве наказания лишение свободы: по 3 года - мужчин, 3 года 6 месяцев - для 46-летней женщины с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

С постановлением приговора в отношении одного из обвиняемых изменена мера пресечения с личного поручительства на заключение под стражу, ранее избранная к двум другим обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Принадлежавшая женщине компьютерная техника по правилам ст.46-1 Уголовного кодекса конфискована в доход государства как средство совершения преступления.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-