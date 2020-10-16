16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Молодечно задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили БЕЛТА в ГИОС Молодечненского РОВД.

Двоих 24-летних парней оперативники задержали 14 октября в Молодечно. В кармане джинсов у одного из них сотрудники наркоконтроля нашли полиэтиленовый пакет с белым порошком. Как позже показала экспертиза, это амфетамин, в пакете было около 2,5 г. У другого задержанного обнаружили пакет с насваем.

Молодые люди рассказали, что купили наркотик через интернет, а за закладкой отправились в Минск. На момент задержания оба находились в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты медосвидетельствования. Сейчас парни проходят по одному уголовному делу, их действия квалифицированы по ч.1 ст.328 УК.

Оба задержанных ранее были судимы.

В этот же день был задержан еще один наркопотребитель - 21-летний молодечненец. В его организме также были выявлены следы наркотического вещества. Оказалось, на изъятый товар скидывались все трое. В биографии этого задержанного не одна судимость - за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, грабеж и хулиганство. Отметился он и на протестных акциях.-0-