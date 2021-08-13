Трое жителей Столинского района попались с незаконным уловом

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13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трое браконьеров задержаны за незаконную ловлю рыбы в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.Днем 10 августа сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира задержали троих местных жителей с незаконным уловом. Мужчины 35, 37 и 44 лет рыбачили на реке Горынь неводом и сетью.Инспекторы природоохраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. У подозреваемых были изъяты рыболовные снасти и около 200 особей речной рыбы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около Br6,7 тыс.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.-0-