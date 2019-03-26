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Трое жителей Вороновского района украли неисправный автомобиль

Происшествия 26.03.2019 | 12:32
Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Вороновского района подозреваются в краже автомобиля. Правда, машина была неисправна, и злоумышленники пытались ее починить. Сотрудники милиции установили подозреваемых, возбуждено уголовно дело, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В горпоселке Радунь ночью 23 марта пропала "Ауди". Трое местных жителей 1998, 2001 и 2002 годов рождения к операции тщательно подготовились. "Они знали, что машина не на ходу. Колеса легковушки были спущены, в баке отсутствовало топливо, кроме того, в машине не было аккумулятора", - рассказали в пресс-службе.

За несколько дней до совершения кражи молодые люди купили топливо, украли аккумулятор, нашли насос. Они оттолкали машину с места стоянки и попытались привести ее в порядок: установили батарею, подкачали колеса, заправили. Однако из-за неисправного бензонасоса завести легковушку так и не смогли. В дальнейшем молодые люди намеревались перекрасить "Ауди" и продать, но их планам помешали сотрудники милиции.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома

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Теги
автомобиль, Гродненская область, кража, МВД
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