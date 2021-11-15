Троих детей спасли при пожаре в трехэтажке в Ивацевичском районе

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре в трехэтажном доме спасли троих детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информация о пожаре в д.Вулька-Обровская поступила 14 ноября около 16.20. Пожар случился в однокомнатной квартире на 1-м этаже, принадлежащей мужчине 1985 года рождения. В этот момент его и супруги дома не было. До прибытия подразделений МЧС очевидцы спасли троих детей - 2012, 2016 и 2018 годов рождения. В госпитализации они не нуждались.

Огонь повредил межкомнатную дверь, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. Никто не пострадал. Специалисты выясняют причину пожара.

В этот же день около 19.00 пожар случился в д.Подбурье Каменецкого района. Самостоятельно покидая горящий деревянный дом, три человека получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшими оказались хозяйка дома 1955 года рождения, ее супруг 1959 года рождения и сын 1981 года рождения. Их госпитализировали в Каменецкую райбольницу.

В результате пожара повреждено имущество, внутренняя отделка кухни и веранды. Причина возгорания устанавливается.-0-