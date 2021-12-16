Троих минчан приговорили к лишению свободы за надругательство над госфлагом

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказались трое минчан 1995, 1996, 1987 годов рождения. Жители столицы 29 августа этого года, будучи нетрезвыми, возле дома по ул.Советской в Гомеле сорвали флаг. Затем один из обвиняемых бросил его на тротуар.

Фигуранты признаны виновными в надругательстве над государственным флагом. На основании ст.370 УК им назначено по году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-