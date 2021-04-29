29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих наркосбытчиков задержали в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД Минска в Бобруйске были задержаны двое местных жителей, которые работали закладчиками на интернет-магазин. Молодых людей задержали после получения очередной партии психотропного вещества, которое в последующем предназначалось для размещения в виде отдельных закладок на территории города. Во время обыска у задержанных, а также по месту жительства одного из них оперативники изъяли около 30 г психотропного вещества.

"Также установлен мужчина, который сбыл молодым людям наркотик. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель Бобруйска, который осуществлял доставку крупных партий психотропов в Минск и другие областные центры. Мужчину задержали в пригороде Бобруйска в момент следования за очередной оптовой партией. По месту жительства задержанного под полом в бане обнаружен схрон, в котором находились особо опасные психотропные вещества - мефедрон и альфа-PVP, а также электронные весы и средства фасовки. Всего у мужчины изъято свыше 70 г мефедрона и около 20 г альфа-PVP", - рассказали в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-