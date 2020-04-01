Троих обвиняемых по делу о взрывах во время салюта в Минске начнут судить 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троих обвиняемых по делу о взрывах во время салюта 3 июля 2019 года в Минске начнут судить 2 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Перед судом предстанут два гражданина России - инженеры предприятия-изготовителя фейерверочных изделий. Они обвиняются в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Действия третьего фигуранта - командира роты Минской военной комендатуры - квалифицированы по ч.2 ст.463 УК. Речь идет о нарушении правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере.

Рассматривать уголовное дело будет суд Московского района Минска в здании Дома Правосудия.

Следствие установило, что накануне салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм нормативно-технической документации. Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, который допустило предприятие-изготовитель. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, поэтому их должны были отбраковать.

Для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. В процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями они вместе с командиром роты Минской военной комендатуры уменьшили диаметр путем механического воздействия, что не было предусмотрено руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.

Из-за нарушений во время салюта произошли нештатные ситуации: изделия взорвались на низкой высоте и в стволах мортир. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали. Имуществу физических и юридических лиц причинен ущерб на общую сумму свыше Br740 тыс.-0-