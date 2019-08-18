Троих парней подозревают в порче рекламных щитов и дорожных знаков в поселке Октябрьский

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Октябрьский Гомельской области районе хулиганы повредили рекламные щиты и дорожные знаки, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, ночью 1 августа двое 18-летних неработающих парней и 16-летний учащийся лицея встретились в баре. Выпив алкогольные напитки в разных компаниях, парни отправились вместе домой. По дороге беспричинно повредили два рекламных щита и пять дорожных знаков, установленных в центре населенного пункта", - рассказали подробности в СК.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса.-0-