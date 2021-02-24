Троих рабочих в Кобринском районе подозревают в хищении 32 т щебня

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Со строительной площадки в Кобринском районе трое работников похитили около 32 т щебня, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Щебень предназначался для строительства фермы и производства бетона. Ущерб предприятию составил более Br1 тыс. Сотрудники ОБЭП Кобринского РОВД выяснили, что к хищению причастны работники стройорганизации. Оперативники задержали 64-летнего сторожа, а также 43-летнего и 37-летнего водителей с поличным: при продаже щебня индивидуальному предпринимателю.

Фигуранты возместили причиненный ущерб в полном объеме. Следователи дали правовую оценку действиям мужчин. Им грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы.-0-