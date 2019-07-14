Троих жителей Калинковичей задержали с амфетамином и марихуаной

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские правоохранители в ночь с 12 на 13 июля задержали троих жителей Калинковичей с амфетамином и марихуаной, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Операция по прикрытию точки продажи наркотических средств началась вечером 12 июля. Были задержаны двое жителей Калинковичей, которые купили наркотики в одном из частных домов города. В рюкзаке был обнаружен сверток с веществом белого цвета массой 0,22 г. Экспертиза установила, что это фенамин.

Следующим этапом операции стала ликвидация точки продажи. Бойцы Гомельского ОМОН быстро проникли внутрь дома, не дав 44-летнему мужчине уничтожить неопровержимые улики. Во время обыска в жилом помещении наркодилер сам выдал два свертка с наркотиками и марихуану. Он надеялся, что остальной запрещенный товар не найдут. Но на помощь пришла милицейская служебная собака. Она трижды подавала сигнал о возможном хранении наркотических средств, в том числе в гараже. Там нашли сейф, спрятанный в шкафу. Внутри обнаружили ручной фонарик, внутри которого находилось 15 свертков. Еще один был спрятан в футляре от весов.

При обыске также изъяты электронные весы с остатками вещества белого цвета, три приспособления и две трубки для употребления наркотических средств со следами налета, стеклянная кухонная дощечка, на которой была разложена фенаминовая дорожка, и пневматический пистолет.

Изъятое будет направлено на экспертизу, которая установит тип наркотиков и их общий вес. Проверку пройдет и пневматический пистолет. Покупатели амфетамина и наркодилер задержаны. Возбуждено уголовное дело.-0-