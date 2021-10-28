Троим подросткам в Барановичах инкриминируют угон погрузчика

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах трое подростков стали фигурантами уголовного дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
Как сообщалось, вечером 18 октября неизвестные устроили погром на городском стадионе, который сейчас находится на реконструкции. Злоумышленники разломали строительные леса, повредили технику, испортили новое натуральное покрытие футбольного поля.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что к совершению преступления причастны трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13. Предварительно установлено, что несовершеннолетние проникли на территорию стадиона, захотев покататься на погрузчике. Из-за отсутствия опыта вождения они лишь повредили имущество строительных организаций.
Молодые люди в ходе допроса признались, что в этот вечер они также сожгли памятные венки у Вечного огня в центре города.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса. С участием несовершеннолетних проводятся следственные действия. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по результатам расследования.-0-