Тройное ДТП произошло в Бресте

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась сегодня около 11.00 на пересечении улиц Гаврилова и Ленинградской. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vectra выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с BMW X5 и Volkswagen Caddy. От удара последний опрокинулся на правый бок.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ проводят проверку.-0-