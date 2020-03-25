Троллейбус и маршрутка столкнулись в Бресте

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте троллейбус столкнулся с маршруткой, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дорожная авария произошла сегодня около 8.40. По предварительной информации, троллейбус под управлением 35-летнего водителя двигался по Партизанскому проспекту. При повороте на улицу Янки Купалы водитель не учел дистанцию и столкнулся с впереди стоящим маршрутным такси. В это время его водитель пропускал пешехода.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасной скорости и дистанции на дорогах.-0-