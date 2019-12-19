Троллейбус столкнулся с легковушкой в центре Бреста

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и легкового автомобиля. К счастью, никто не пострадал, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

На линию 102 около 14.20 поступило сообщение о попутном столкновении на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. По предварительной информации, автомобилем "Фольксваген-Пассат" управлял брестчанин 1968 года рождения. Когда легковушка проезжала перекресток, в нее въехал троллейбус, за рулем которого была женщина 1968 года рождения. В этот момент в общественном транспорте находились пассажиры, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, выяснятся обстоятельства и причины ДТП.-0-