Троллейбус врезался в автобус в Минске

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня произошло ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Жукова троллейбус врезался в автобус, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Авария случилась утром. Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-