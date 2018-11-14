14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Троллейбус врезался в световую опору в Витебске, пострадала пенсионерка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.50 на ул.Терешковой возле ТЦ "Эвиком". Водитель троллейбуса №2 не учел погодных условий (гололедица, мокрый снег) и врезался в световую опору на остановке. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована.
Кроме нее в салоне транспортного средства находились еще четыре человека, они не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка.
ГАИ напоминает о необходимости повышенных мер безопасности при вождении в снегопад и гололедицу.-0-
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