14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Троллейбус врезался в световую опору в Витебске, пострадала пенсионерка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.50 на ул.Терешковой возле ТЦ "Эвиком". Водитель троллейбуса №2 не учел погодных условий (гололедица, мокрый снег) и врезался в световую опору на остановке. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Кроме нее в салоне транспортного средства находились еще четыре человека, они не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает о необходимости повышенных мер безопасности при вождении в снегопад и гололедицу.-0-