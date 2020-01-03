3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трубопровод загорелся на нефтяной скважине в Речицком районе, причина возгорания устанавливается. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером 2 января. "В 18.27 в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине №37 Некрасовского месторождения возле д. Яновка Речицкого района", - проинформировали в ведомстве. Скважина уже не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения.

Пожар ликвидировали в 19.25. Спасатели проводили работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного возгорания. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.-0-