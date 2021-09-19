Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе

19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Труп женщины обнаружен на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны.

"Тело женщины неславянской внешности было обнаружено в метре от белорусско-польской границы сегодня, 19 сентября. Вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника пограничной заставы "Усово" Евгений Омесь.

Рядом с погибшей были трое детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. Взрослые и дети были босиком. На призывы о помощи польские силовики не реагировали.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили в Госпогранкомитете, для обеспечения прозрачности расследования и доступности информации уведомлены и приглашены на место представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.-0-

Фото Леонида Щеглова