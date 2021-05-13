Цех льноперерабатывающего предприятия горел в Глубокском районе

Фото МЧС
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Мосар Глубокского района спасатели потушили пожар в цеху льноперерабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сигнал о возгорании в здании производственного цеха одного из ОАО поступил 12 мая в 16.44. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из-под кровли шел плотный дым. Работники предприятия самостоятельно покинули здание, никто не пострадал.
Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие на площади около 200 кв.м.
Проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото МЧС