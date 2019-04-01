Цех МТЗ был задымлен из-за возгорания в сушильной камере

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасателями ликвидировано возгорание в одном из цехов Минского тракторного завода, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сегодня в 12.08 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в сушильной камере одного из цехов ОАО "МТЗ" на ул.Долгобродской, 29. "Когда на место прибыли спасатели, цех окраски и отделки тракторов был задымлен. Установлено, что загорелись смазочные материалы в подающем вентиляционном коробе сушильной камеры на площади 20 кв.м. Ликвидировано возгорание в 12.52", - проинформировали в управлении.
Никто не пострадал. Эвакуация не понадобилась. В результате тления повреждений нет. Технологический процесс цеха окраски и отделки тракторов не остановлен.
Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - аварийный режим работы рециркуляционного насоса вентилятора подачи воздуха в сушильную камеру.-0-
Фото Минского городского управления МЧС
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