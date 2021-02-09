Цех по производству обоев горел в Гомеле

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горел цех по производству обоев на улице Тельмана, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о ЧП поступила на "101" 8 февраля в 10.19. Когда спасатели прибыли на место вызова, на территории объекта и внутри цеха по производству обоев было сильное задымление.

В момент возникновения пожара в цеху находились 15 человек, они самостоятельно покинули здание.

Спасатели потушили пожар. Пострадавших нет. В моечной повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок в производственном участке цеха и в моечной. Технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме.

Причина происшествия устанавливается. Рассматривают версии о нарушении технологического регламента и конструктивном недостатке электрооборудования.-0-