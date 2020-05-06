Цех по производству поддельного антисептика обнаружили в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБЭП МВД совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома в Октябрьском районе столицы выявили цех по производству поддельных дезинфицирующих средств. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Производство организовал в арендуемых помещениях 41-летний директор частного предприятия, которое специализируется на изготовлении и продаже незамерзающих жидкостей, антифризов, масел для автомобилей. На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%.

Сомнительный товар продавался оптом. На месте производства, а также в коммерческих аптечных сетях Минска оперативники изъяли более 10 тыс. упаковок готовой продукции общим объемом более 7,8 тыс. л.

"Необходимые разрешения, свидетельствующие, что условия производства "дезинфицирующего средства" соответствуют установленным нормам, у предприимчивого коммерсанта отсутствовали. Не оказалось у него и пакета документов, подтверждающего безопасность данной продукции для жизни и здоровья граждан", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Экспертиза показала, что образцы изъятого средства по основным химическим компонентам совпадают с составом незамерзающей жидкости, производимой дельцом. Сейчас выясняется полная картина причиненного вреда и нанесенного потребителям ущерба.

Действиям организатора этой схемы будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.-0-