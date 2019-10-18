Цех по производству самогона и более 12 тыс. л браги ликвидировали в Молодечненском районе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Заболотье Молодечненского района правоохранители ликвидировали мини-завод по производству самогона и уничтожили более 12 тыс. л браги, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"Цех по производству высокоградусного напитка неработающий 27-летний житель Молодечненского района оборудовал в гараже. Обнаружить мини-завод было весьма трудно - самогонный аппарат мужчина хорошо спрятал. Однако профессиональная интуиция милиционеров не подвела, и за металлическим стеллажом с инструментами они обнаружили скрытое помещение, - рассказал Сергей Чеботарев. - На 20 кв.м было вполне функциональное производство. Все механизировано, стояли котел, бражник, сухопарник и холодильник. В девяти полимерных емкостях бродила брага. Отработанный продукт сливался в забетонированные в землю колодцы, которые размещены на подворье".

По предварительным оценкам, налаженная схема позволяла получать около 700 л готового продукта за одну гонку. Самогонщик тщательно скрыл свое производство от посторонних глаз. Место выбрал подходящее - посреди леса одна избушка на хуторе. Однако выдал нелегальное занятие бутлегера характерный резкий запах.

За нарушение антиалкогольного законодательства мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов не один раз. Как он сам пояснил, вся продукция предназначалась исключительно для него. Однако объемы таких личных нужд чрезмерно велики и указывают на умысел сбыта. Дорогостоящий аппарат для изготовления спиртного был демонтирован и изъят, более 12 тыс. л самогонной браги конфискованы и уничтожены. Подпольному бизнесмену грозит очередной штраф.-0-

Фото УВД Минского облисполкома