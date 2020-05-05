Цепочки на сумму Br6,5 тыс. украли из ювелирного магазина в Минске

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цепочки общей стоимостью Br6,5 тыс. украли из минского ювелирного магазина. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Кнопка тревожной сигнализации в одном из ювелирных магазинов в центре столицы сработала 3 мая. Прибывшему наряду продавцы рассказали, что в магазин пришел молодой человек и попросил подобрать ему украшение. Консультант достала из стеллажа три цепочки на выбор. Внезапно посетитель выхватил две из них и скрылся.

"Оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле с номерами витебского региона. Машина оказалась арендной, а за рулем был сообщник, - рассказала Ольга Чемоданова. - Личности обоих мужчин были установлены: ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 26- и 27-летний неработающие жители Витебска".

Вечером 4 мая на въезде в Минск с трассы М1 их задержали при силовой поддержке столичного ОМОНа. Молодые люди возвращались из Бреста, где пытались по аналогичной схеме ограбить ювелирный магазин, но не смогли: продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок, а демонстрировала их через стекло.

Следователи дали случившемуся правовую оценку.-0-