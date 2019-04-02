У двух машин на МКАД отлетели колеса

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у двух автомобилей во время движения по МКАД отлетели колеса, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Редько.
В одном из инцидентов колесо отлетело у "Опеля" и при этом продолжило самостоятельно катиться по проезжей части. Его остановили лишь сотрудники ГАИ, после чего вернули владельцу, рассказала подробности Анастасия Редько. В обоих случаях незадолго до произошедшего автовладельцы переобули свои машины на шиномонтаже.
Госавтоинспекция обращает внимание, что водитель, согласно правилам, обязан содержать транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его перед началом движения.-0-
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