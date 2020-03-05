У двух жителей Мозыря изъяли более 65 г марихуаны

5 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бойцы наркоконтроля изъяли у двух жителей Мозыря более 65 г марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Мозыре оперативники наркоконтроля при силовой поддержке сотрудников патрульно-постовой службы милиции и военнослужащих войсковой части 5525 задержали двух местных жителей. Это произошло в тот момент, когда покупатель передавал продавцу деньги за запрещенный товар. "32-летний мозырянин купил у дилера пакет с измельченным растительным веществом зеленого цвета, его изъяли при личном обыске. Экспертиза показала, что это марихуана массой почти 46 г", - рассказали в УВД.

В доме 35-летнего местного жителя, который может быть причастен к продаже наркотиков в райцентре, бойцы наркоконтроля нашли и изъяли еще более 20 г каннабиса.

Материалы проверки переданы следователям Мозырского РОСК. Фигуранты дела задержаны.-0-