У гомельчанина изъяли почти 2 кг насвая

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали гомельчанина, который хранил для продажи почти 2 кг насвая, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Утром 21 ноября оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля недалеко от рынка "Центральный" задержали неработающего 27-летнего гомельчанина. При обыске у него под курткой нашли три черных полиэтиленовых пакета. В каждом находился расфасованный насвай.

Запрещенный товар предназначался для реализации на рынке. Общий вес некурительного табачного изделия составил 1,85 кг.

На мужчину составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Ему грозит штраф либо административный арест.

В УВД добавили, что гомельчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные операции с насваем и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.-0-