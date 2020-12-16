У гомельского фитнес-тренера нашли более 2 г психотропа

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали тренера с психотропами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

12 декабря сотрудники наркоконтроля УВД облисполкома совместно с коллегами из Центрального РОВД Гомеля на улице Сожской задержали 27-летнего мужчину. У него обнаружили пакет с веществом белого цвета. Такой же пакетик нашли и в автомобиле мужчины.

Эксперт подтвердил: вещество является мефедроном. Общий вес изъятого составил 2,2 г.

"Известно, что задержанный гомельчанин является тренером по фитнесу в одном из спортивных клубов областного центра", - уточнили в УВД.

По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.-0-