У лидчанки украли Br7,2 тыс. с помощью поддельного сайта

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидчанка решила продать свадебное платье в интернете, но нарвалась на мошенников, сообщили БЕЛТА в МВД.

На торговой интернет-площадке 30-летняя жительница Лиды разместила объявление о продаже свадебного платья за Br200. Через полтора часа на предложение откликнулся первый клиент. В мессенджере некая Катя с иностранным номером написала, что готова не глядя купить платье. Единственное условие - сделку нужно оформить через службу доставки сайта.

"Со слов потерпевшей, она согласилась продать платье таким образом и сообщила покупательнице данные банковской карты, на которую та обещала перевести деньги. После этого лидчанке пришло сообщение со ссылкой на страницу интернет-доставки, которая оказалась поддельной: отличалась от настоящей одним символом и доменной зоной. Женщина прошла по ссылке. Не заметив отличий, ввела все данные, в том числе логин и пароль своего интернет-банкинга", - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Через несколько минут женщине пришло уведомление, что в ее интернет-банкинг вошли с неизвестного устройства. Она догадалась, что стала жертвой мошенников, и позвонила в банк. Пока рассказывала о проблеме, мошенники успели вывести с карты Br7,2 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Причастные к преступлению пока не установлены.

В управлении "К" МВД напомнили: схемы интернет-мошенничества могут быть весьма разнообразны. Это и просьбы о финансовой помощи, и сообщения о выигрыше в лотерею, а также предложения дополнительных заработков и звонки из банков. Рекомендуется ни под каким предлогом не сообщать неизвестным реквизиты своих банковских карт, присланные коды СМС-сообщений, реквизиты доступа в интернет-банкинг, личный номер и паспортные данные.

Частые признаки возможного мошенничества - низкая цена на товар, отсутствие возможности связаться по телефону и попытка получить реквизиты карты. Также должно насторожить желание неизвестных продолжить общение в мессенджере или через e-mail: злоумышленники осведомлены, что на самих интернет-площадках предусмотрена система защиты от наиболее популярных способов виртуального обмана. Переход же по предлагаемым ссылкам на сторонние сайты чаще всего приводит на фишинговый ресурс. Неизбежным результатом становится утрата конфиденциальных данных и последующее хищение денег.-0-