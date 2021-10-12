У минчанина изъяли 850 г мефедрона

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль задержал 20-летнего парня, когда тот забирал крупную закладку пара-метилэфедрона в Минском районе. У молодого человека и в сделанных им тайниках оперативники изъяли 850 г особо опасного психотропного вещества. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Недавно дилер вернулся со срочной службы в армии и решил нелегальным способом заработать быстрые деньги. По указанию администратора виртуального наркошопа забирал крупные партии товара, фасовал их на более мелкие и раскладывал дозы в тайниках. Для конспирации минчанин часто менял съемные квартиры", - рассказали в МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, он водворен в ИВС.-0-