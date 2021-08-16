У минчанина изъяли более 1,5 т цветного металла

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изъяли у минчанина более 1,5 т цветного металла. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома."В ходе проверочных мероприятий сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Октябрьского РУВД задержали с поличным 50-летнего минчанина, который, не имея специального разрешения, занимался заготовкой цветного металла", - рассказали в ГУВД.Мужчина находил граждан, которые продавали отходы цветного металла, и скупал его. Хранил скупленное в гараже. Он задержан в момент очередной скупки. При себе у него обнаружено и изъято 960 кг лома меди, 400 кг лома латуни и 190 кг лома алюминия на общую сумму Br23 тыс. Как пояснил задержанный, металл он собирался реализовывать на территории Российской Федерации. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В отношении его составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП. Мужчине грозит наложение штрафа в размере до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-