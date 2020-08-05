У минчанина изъяли более 5 кг курительного табака

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изобличили 25-летнего минчанина, который планировал заработать на продаже курительного табака. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудникам ОБЭП Заводского РУВД Минска поступила оперативная информация о том, что неработающий житель Минска может быть причастен к сбыту курительного табака без акцизных марок и документов, подтверждающих легальность его приобретения. Информация нашла подтверждение. В подъезде дома, в котором проживает минчанин, сотрудники милиции обнаружили и изъяли 57 пачек курительного табака общим весом более 5 кг. Стоимость изъятого табака составила более Br1200", - рассказали в ГУВД.

Минчанин пояснил правоохранителям, что приобрел партию табака в России и планировал заработать, реализуя его на территории столицы через торговую интернет-площадку.

По данному факту проводится проверка. Действия молодого человека попадают под признаки состава административного правонарушения, квалифицируемого по ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной продукции, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий). Молодому человеку может грозить штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома