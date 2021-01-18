У минчанина изъято более 14 тыс. медицинских масок - он перепродавал их через соцсети

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РУВД столицы задержали 20-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их на рынке "Ждановичи" по 50 копеек за штуку, а затем продавал через социальные сети по Br1 за штуку. Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 14 300 медицинских масок", - рассказали в ГУВД.
В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
Известно, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался.-0-