У минчанина нашли более 2 кг наркотиков

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, у которого нашли более 2 кг наркотиков. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Наркоконтроль Минского РУВД задержал 44-летнего неработающего мужчину. В его квартире нашли 40 гр марихуаны, а на даче в Столбцовском районе - около 2 кг вещества и более 230 гр гашишного масла. Задержанный пояснил, что вырастил коноплю в окрестностях деревни, высушил ее и подготовил для собственного потребления. С этой же целью самостоятельно изготовлено гашишное масло.

Но оперативники считают, что минчанин причастен к распространению запрещенных веществ. Об этом свидетельствуют изъятые электронные весы, упаковочный материал и около $7 тыс. Мужчина длительное время не работает - деньги могли быть получены от реализации наркотика. По месту жительства и в машине мужчины нашли протестную атрибутику. Он признался, что по выходным посещал несанкционированные массовые мероприятия.

В последующем милиционеры вышли на знакомого минчанина. 53-летний житель Смолевичского района дома поставил палатку, где в горшках выращивал марихуану. Консультации по уходу за ней и дальнейшему изготовлению наркотика хозяин дома получал от минчанина.

Следователи дали правовую оценку действиям обоих мужчин. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-