У могилевчанина изъяли 1 кг психотропа

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УНиПТЛ УВД Минского облисполкома при силовой поддержке ОМОН совместно с наркоконтролем Могилевщины в ходе мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ задержали в Могилеве 27-летнего местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

У мужчины при себе был обнаружен и изъят пакет с 1 кг психотропного вещества альфа-PVP.

Следователи дали правовую оценку действиям могилевчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.-0-