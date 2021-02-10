У могилевчанина изъяли 1 кг психотропа

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Словении Спорт
18:41 О чем говорит отсутствие антител после COVID-19 и какая вакцина лучше - спросили у ученого Общество
18:35 Рейсовый автобус в Минске сбил женщину Происшествия
18:31 ФОТОФАКТ: Делегаты ВНС прибывают в Минск Регионы
18:18 В Гомельской области арендаторы за 7 лет приобрели почти 280 объектов госнедвижимости Регионы
18:14 В Афинах полиция применила слезоточивый газ против участников митинга В мире
18:13 БКК договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну Экономика
18:07 Минэкономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции Экономика
18:01 В Минске задержан разыскиваемый Интерполом иностранец Происшествия
18:01 Беларусь в 2020 году снизила экспорт товаров и услуг на 11,7% до $37,1 млрд Экономика
17:53 Мусиенко: снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% белорусов Общество
17:49 Телефонные мошенники похитили со счета супругов в Бресте более Br43 тыс. Происшествия
17:47 Около 60% белорусов считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества - опрос Общество
17:40 Минздрав: снижение заболеваемости COVID-19 позволяет обратно перепрофилировать часть коек Общество
17:34 У могилевчанина изъяли 1 кг психотропа Происшествия
17:31 Мусиенко: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов Общество
17:27 Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование Общество
17:24 Почти 200 тыс. т грузов прошло через терминалы "Белтаможсервиса" за 2020 год Экономика
17:23 Житель Рогачева передавал данные о милиционерах администратору Telegram-канала Происшествия
17:21 В Минске уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился до 27% Регионы
16:58 Дорожников и коммунальщиков в Гродненской области привлекли к ответственности за нерасчищенные в срок дороги Регионы
16:54 Беларусь предоставила доступ на все интересующие экспертов ENSREG объекты БелАЭС - руководитель группы Общество
16:52 Определились призеры второго дня Кубка Беларуси по длинным метаниям Спорт
16:50 Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию Общество
16:40 Резиденты белорусских технопарков за 5 лет увеличили выпуск продукции в 6 раз Экономика
16:40 Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год Экономика
16:39 В Брестской области отмечается рост заболеваемости ОРИ Регионы
16:37 ГАИ призвала водителей не парковаться надолго на проезжей части Регионы
16:34 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
16:31 Денежные доходы населения за январь не индексируются - Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
10 февраля 2021, 17:34

У могилевчанина изъяли 1 кг психотропа

Фото УВД Минского облисполкома
Фото УВД Минского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
В Могилеве задержали подростка по подозрению в сбыте психотропов
Почти 10 кг насвая изъяли у жителя Гомеля

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УНиПТЛ УВД Минского облисполкома при силовой поддержке ОМОН совместно с наркоконтролем Могилевщины в ходе мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ задержали в Могилеве 27-летнего местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

У мужчины при себе был обнаружен и изъят пакет с 1 кг психотропного вещества альфа-PVP.

Следователи дали правовую оценку действиям могилевчанина и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Могилев наркотики
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Рейсовый автобус в Минске сбил женщину
Фото из архива В Минске задержан разыскиваемый Интерполом иностранец
Фото из архива Телефонные мошенники похитили со счета супругов в Бресте более Br43 тыс.
Фото из архива Житель Рогачева передавал данные о милиционерах администратору Telegram-канала
Фото из архива Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились - ГУВД
Фото из архива Генпрокуратура направила в РФ просьбу о выдаче обвиняемого в сопротивлении милиционеру
Главное
Фото из архива Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию
Минздрав: снижение заболеваемости COVID-19 позволяет обратно перепрофилировать часть коек
Около 60% белорусов считают, что действующая Конституция соответствует запросам общества - опрос
Квартира в "Валенсии" всего за 1999 за метр! В комплексе Minsk World стартуют продажи в новостройке
Топ-новости
Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование
Минэкономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
БКК договорилась с Китаем о поставках калийных удобрений по $247 за тонну
МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности
Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014
Мусиенко: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов
Беларусь предоставила доступ на все интересующие экспертов ENSREG объекты БелАЭС - руководитель группы
Вольфович и Зась обсудили участие Беларуси в деятельности ОДКБ
Правительство расширило список организаций, которые могут доставлять лекарства
Белорусам важно продолжить основанный на национальных интересах курс развития - мнение
Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год
Савиных: заявление парламентов Литвы и Польши - попытка вмешательства в наши внутренние дела
Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах
Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились - ГУВД
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.