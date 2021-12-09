У нелегального продавца на МКАД изъяли 220 л стеклоомывающей жидкости

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции изъяли 220 л стеклоомывающей жидкости, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД столицы в ходе проведения рейдовых мероприятий задержали мужчину, который продавал стеклоомывающую жидкость. Неработающий 42-летний житель Минского района реализовывал товар на обочине внутреннего и внешнего кольца Минской кольцевой автодороги. Общий объем изъятой продукции составил 220 л.

В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение порядка реализации товаров физическим лицам (ч.8 ст.13.11 КоАП). За правонарушение предусмотрен штраф в размере до 50 БВ (1 БВ - Br29).-0-