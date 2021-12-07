У нелегального продавца в Бобруйске изъяли 1,2 тыс. л "незамерзайки"

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с налоговой инспекцией г.Бобруйска изъяли более 1,2 тыс. л стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

3 декабря на территории рынка по ул.Минской был задержан водитель автомобиля Citroen. Мужчина продавал автомобильную стеклоомывающую жидкость без государственной регистрации. Во время осмотра автомашины оперативники обнаружили 250 бутылок по 5 л, которые изъяли.-0-