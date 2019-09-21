У пинчанина изъяли более 8 кг насвая

Фото УВД Брестского облисполкома
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Пинска изъяли более 8 кг насвая, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники Пинского ГОВД, проверяя информацию о том, что ранее судимый пинчанин 1990 года рождения причастен к организации и сбыту на территории города некурительной табачной смеси насвай, при обыске его места жительства обнаружили более 8 кг вещества, полиэтиленовые пакеты и оборудование для расфасовки.
Вещество изъято, назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям гражданина. Ему грозит административная ответственность по ст.16.10. КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).-0-